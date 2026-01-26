TOKİ başvuru ücret iadesi, kura çekilişi tamamlanan illerdeki vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel TOKİ kura çekimine ilişkin takvimin duyurulmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kura tarihleri kesinleşti. Kura sürecinin netleşmesi sonrası vatandaşların gündemindeki bir diğer önemli konu ise TOKİ başvuru ücreti iadesi oldu. Peki TOKİ başvuru ücretleri geri alınabiliyor mu, iade işlemleri nasıl yapılıyor ve ödeme süreci ne kadar sürüyor? İşte adım adım TOKİ ücret iadesine dair tüm detayların yer aldığı kapsamlı rehber.

1 /4 TOKİ kura takvimi 2026 için güncellendi, il il kura çekimi tarihleri duyuruldu. TOKİ kura çekilişleri ülke genelinde devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında her hafta yayımlanan güncel listeyle birlikte birçok şehir için kura tarihleri kesinleşiyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar ise başvuru ücretinin iade sürecini araştırmaya başladı. Başvuru bedelinin ne zaman yatırılacağı ve ödemenin hangi yöntemle geri alınacağı, başvuru yapanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

2 /4 TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılır, Nasıl Alınır? TOKİ projelerinde başvuru ücretinin iadesi, çoğu zaman ilgili ilde kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. Uygulamada iade süreci genellikle 5 iş günü ile 1 hafta içinde devreye giriyor.

3 /4 Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başvuru sahipleri, ödemeyi yaptıkları banka üzerinden iade işlemini gerçekleştirebiliyor. Süreç, bankanın işleyişine göre küçük farklılıklar gösterebilse de başlıca yöntemler şöyle: