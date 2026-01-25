Emekli bayram ikramiyesi zammı 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelir mi? İşte beklenen rakamlar

Emekli ikramiyesinde 2 rakam öne çıkıyor

Ekonomi kulislerinden yansıyan bilgilere göre 2026 bayram ikramiyesi için iki ana senaryo üzerinde duruluyor. Buna göre geçen yıl 4.000 TL olarak uygulanan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılması en güçlü seçenek olarak değerlendiriliyor. Bu artış gerçekleşirse emekli vatandaşlar, Ramazan ve Kurban Bayramı toplamında 10.000 TL ikramiye almış olacak.