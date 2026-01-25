Emekli bayram ikramiyesi zammı 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelir mi? İşte beklenen rakamlar

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyesi için yapılacak olası zamma kilitlendi. Kulislerde iki seçenek öne çıkıyor: Geçen yıl 4.000 TL olarak ödenen ikramiyenin 5.000 TL’ye yükseltilmesi veya 5.500 TL’ye çıkarılması. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesinde netleşmesi bekleniyor.
2026 yılında emekli bayram ikramiyesi için gözler Ramazan Bayramı’na çevrildi. Ocak ayında emekli maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, bu yıl ikramiye tutarının artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. Türkiye’de dini bayramlar öncesi yatırılan bu ödeme için bütçe imkanları ve enflasyon hedefleri belirleyici olacak.
Emekli ikramiyesinde 2 rakam öne çıkıyor
Ekonomi kulislerinden yansıyan bilgilere göre 2026 bayram ikramiyesi için iki ana senaryo üzerinde duruluyor. Buna göre geçen yıl 4.000 TL olarak uygulanan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılması en güçlü seçenek olarak değerlendiriliyor. Bu artış gerçekleşirse emekli vatandaşlar, Ramazan ve Kurban Bayramı toplamında 10.000 TL ikramiye almış olacak.
İkinci senaryo: 5.500 TL formülü
Emekli derneklerinin talepleri ve alım gücünün korunması kapsamında ikinci ihtimal olarak ikramiyenin 5.500 TL’ye yükseltilmesi de masada bulunuyor. Bu seçeneğin hayata geçmesi halinde yıllık toplam bayram ikramiyesi 11.000 TL’ye ulaşacak. Düzenlemenin, Ramazan Bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor.
Maaş zamlarından sonra gözler ikramiyede
Yılbaşındaki düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,09 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşına getirilen yüzde 18,48’lik artış sonrasında bayram ikramiyesi zammı beklentisi daha da güçlendi. Bu süreçte bütçe disiplini ile enflasyonla mücadele programı arasındaki denge öne çıkıyor.
Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi
2026’da Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.