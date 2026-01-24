TOKİ bugün hangi ilin kura çekimi olacak? 24 Ocak 2026 TOKİ kura çekimi sırası hangi ilde?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için il il kura çekimlerini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut kura çekilişi yapılacak illeri açıkladı. Peki bugün hangi ilde TOKİ kurası var?