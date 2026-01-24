Yeni Şafak
TOKİ bugün hangi ilin kura çekimi olacak? 24 Ocak 2026 TOKİ kura çekimi sırası hangi ilde?

09:4124/01/2026, Cumartesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura süreci hız kazandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari ve Muş’ta çekilişler tamamlanırken, bu hafta yapılacak yeni TOKİ kuraları da resmen açıklandı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde yeni kura haftası başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta kura çekimi yapılacak illeri duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için il il kura çekimlerini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut kura çekilişi yapılacak illeri açıkladı. Peki bugün hangi ilde TOKİ kurası var?

Bugün hangi ilin TOKİ kurası çekilecek?

500 bin sosyal konut kura çekilişi bugün merak konusu. TOKİ'nin takviminde bugün kura çekilişi Aydın ili için olacak.

8 Ocak Bitlis, Kars (çekildi)

9 Ocak Muş, Ardahan (çekildi)

10 Ocak Antalya Bingöl (çekildi)

11 Ocak'ta Tunceli (çekildi)

12 Ocak'ta Gümüşhane ve Bayburt (çekildi)

15 Ocak'ta Artvin ve Rize (çekildi)

17 Ocak'ta Erzurum ve Malatya (çekildi)

18 Ocak'ta Erzincan (çekildi)

19 Ocak Şanlıurfa'da (çekildi)

21 Ocak Trabzon, Tokat (çekildi)

22 Ocak Amasya TOKİ kurası (çekildi)

23 Ocak Sivas, Kastamonu, Manisa (çekildi)

24 Ocak Aydın,

25 Ocak'ta Giresun kurası çekilecek.

5 Şubat’ta Ankara, 

11 Şubat'ta Çankırı ve Bursa, 

12 Şubat’ta Bolu, 

13 Şubat’ta Eskişehir ve Balıkesir,

 15 Şubat’ta Konya ve Çanakkale, 

16 Şubat’ta Edirne,

17 Şubat’ta Karaman ve Tekirdağ, 

18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli, 

20 Şubat’ta Adana ve Kocaeli, 

22 Şubat’ta Afyonkarahisar, 

24 Şubat’ta Uşak, 

25 Şubat’ta Isparta, 

26 Şubat’ta Burdur, 

27 Şubat’ta Denizli, 

3 Mart'ta Muğla, 

4 Mart’ta Aydın, 

5 Mart’ta Manisa, 

6 Mart’ta İzmir, 

9–12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul.

