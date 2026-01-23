Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Sinop için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. 947 konutun inşa edileceği Sinop merkez ve ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı. TOKİ Sinop kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Sinop 947 konut kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ kurasına katılacaklar belli oldu mu?