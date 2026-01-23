TOKİ Sinop kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Sinop 947 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde TOKİ kura süreçleri il il sürerken, Sinop için beklenen tarih kamuoyunun yakın takibine girdi. Sinop merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 947 konut için başvuru gerçekleştiren vatandaşlar, kura takvimine dair resmi açıklamalara odaklandı. TOKİ Sinop kura çekilişi ne zaman yapılacak? 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop’taki 947 konutun kura tarihi duyuruldu mu? Kura çekimine katılacak hak sahipleri netleşti mi? İşte detaylar.
TOKİ SİNOP 947 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta 947 konut inşa edilecek. Kahramanmaraş için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi açıklama yapıdı. Buna göre Sinop TOKİ kurası 28 Ocak'ta Sinop Kültür Merkezi'nde saat 11:00'da gerçekleştirilecek.
Sinop TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Sinop Kültür Merkezi’ndeki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.