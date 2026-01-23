Yeni Şafak
MSB KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ 23 OCAK 2026: MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanır?

MSB KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ 23 OCAK 2026: MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanır?

23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Milli Savunma Bakanlığı’nın 1113 sürekli işçi alımı için düzenlediği kura çekimi bugün saat 10.00 itibarıyla noter huzurunda başladı. Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adaylar, MSB’nin resmi personel temin adresi üzerinden ilan edilecek.

MSB tarafından yapılacak 1113 sürekli işçi alımında kritik gün geldi. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen kura çekimiyle, yazılı ve sözlü sınava girecek adaylar belirlenecek. Sonuçlar personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

MSB'nin 1113 sürekli işçi alımı için kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba (bugün) saat 10.00 itibarıyla başladı. Noter huzurundaki çekilişin ardından sınava girecek aday listesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Milli Savunma Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi başladı. Çekiliş 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara Çankaya'daki Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar gün içinde MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım-onarım personeli, uçak motor ve sistemleri bakım-onarım görevlisi, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi ve elektronikçi gibi farklı branşlarda istihdam edilecek işçiler, kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan aday listesi, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Duyuru tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

