33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: POMEM sınavına kaç erkek ve kadın aday çağrıldı? Polis Akademisi POMEM sonuçları sorgulama ve sınav ücreti detayları

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sürecinde ön başvurular tamamlandı. Türkiye genelinde 106 bini aşkın adayın başvurduğu süreçte, lisans ve önlisans mezunlarından toplam 64 bin 195 kişi sınav aşamalarına katılma hakkı elde etti. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek, sınav ücreti ise belirlenen tarihler arasında yalnızca Halkbank kanallarından yatırılacak.
Türkiye’de polis alımı sürecinin en önemli aşamalarından biri olan 33. Dönem POMEM giriş sınavı için aday belirleme ön başvuruları 31 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Polis Akademisi tarafından yürütülen süreçte, lisans ve önlisans mezunlarından toplam 106.116 aday ön başvuruda bulundu.
Aday sayıları ve kontenjanlar
Ön başvurular kapsamında lisans mezunu 32.242 erkek ve 26.642 kadın, önlisans mezunu ise 28.057 erkek ve 19.175 kadın aday başvuru yaptı. Mevzuat gereği adaylar, puan üstünlüğüne göre sıralandı ve kontenjanların on katına kadar aday sınav aşamalarına çağrıldı. Bu çerçevede lisans mezunlarından 32.195 erkek ve 12.000 kadın, önlisans mezunlarından ise 17.000 erkek ve 3.000 kadın olmak üzere toplam 64.195 aday bir sonraki aşamaya geçti. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları bu kontenjan hesabına dahil edilmedi.
Sonuç sorgulama ve sınav ücreti
Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden www.pa.edu.tr adresine yönlendirilerek sorgulayabilecek.
Sınava girecek adayların 2.600 TL tutarındaki başvuru ücretini 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00’dan 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yatırması gerekiyor. Ücret ödemeleri yalnızca Halkbank şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak.
33. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Ücret iadesi ve önemli uyarılar
Yetkililer, başvuru yapmayan ya da sınav aşamalarına katılma hakkı olmadığı hâlde ücret yatıran adaylara ödeme iadesi yapılmayacağını vurguladı. Aynı şekilde şartları taşımayan, sınava girmeyen veya sınavı geçersiz sayılan adayların yatırdığı ücretler de geri ödenmeyecek. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları ise sınav ücreti ödemeyecek.