33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: POMEM sınavına kaç erkek ve kadın aday çağrıldı? Polis Akademisi POMEM sonuçları sorgulama ve sınav ücreti detayları

Aday sayıları ve kontenjanlar

Ön başvurular kapsamında lisans mezunu 32.242 erkek ve 26.642 kadın, önlisans mezunu ise 28.057 erkek ve 19.175 kadın aday başvuru yaptı. Mevzuat gereği adaylar, puan üstünlüğüne göre sıralandı ve kontenjanların on katına kadar aday sınav aşamalarına çağrıldı. Bu çerçevede lisans mezunlarından 32.195 erkek ve 12.000 kadın, önlisans mezunlarından ise 17.000 erkek ve 3.000 kadın olmak üzere toplam 64.195 aday bir sonraki aşamaya geçti. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları bu kontenjan hesabına dahil edilmedi.