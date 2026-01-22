Bakan Tunç: Yoğun bakımda kayda geçen görüntüler kabul edilemez

Yeni Şafak
17:0922/01/2026, Perşembe
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kayda alınan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tunç, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddetin vicdanları derinden yaraladığını ifade etti.

Bakan Tunç, bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşire hakkında açılan davanın Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini belirterek, sürecin hukuk çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.


