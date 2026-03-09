Trabzonspor, Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 45+2 ile 45+7. dakikada Paul Onuachu (2) ve 53. dakikada Bilal Beyazit (K.K) kaydetti. Kayserispor'da Dorukhan Toköz 8. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk oldu.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 3-1 kazanarak çıkışını sürdürdü.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ile 45+7. dakikada Paul Onuachu (2) ve 53. dakikada Bilal Beyazit (K.K) attı. Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü 83. dakikada German Onugha kaydetti.
Kayserispor'da Dorukhan Toköz, 8. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 54'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Fırtına bir sonraki hafta Rizespor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip ise 20 puanla 17. sırada kaldı. Kayserispor önümüzdeki maçta Samsunspor'a konuk olacak.
10' Kaleci Bilal Bayazıt'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
11' Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Chalov'un şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
24' Kayserispor gole yaklaştı. Kaleci Onana'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Makarov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına giren Chalov'un kafa vuruşunda kaleci topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
32' Chalov'un pasında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Makarov'un vuruşunda solunu kapatan kaleci Onana toptu kontrol etti.
39' Oulai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye giden topu uzanarak çeldi.
41' Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top önünde kalan Mustafa Eskihellaç'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
45+2' Sağ kanattan Pina'nın ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+5' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov'un şutunda Benes'e çarpan top kornere çıktı. Maçın hakemi bu pozisyonda Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de penaltıyı kullanan Onuachu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
53' Trabzonspor atağında Augusto'nun pasında Ramazan Civelek'in ıskalaması sonucu topla buluşan Zubkov'un ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez yaptığı vuruşta top sol kale direğine çarptı. Direkten dönen top kaleci Bilal Beyazıt'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 0-3.
64' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Beyazıt soluna uzanarak topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83' Benes'in uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Cardosu'nun ortasında kale önünde topla buluşan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.
84' Sağ kanattan topla buluşan Onugkha'nın pasına koşu yapan Mane'den önce topa kayarak müdahale eden Mustafa Eskihellaç'tan seken top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.