Galatasaray - Antalyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar galibiyetle ayrılması halinde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşacak. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 4, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak.
Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Antalyaspor ise düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan Sinik, van de Streek