Galatasaray - Liverpool maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise dev maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Ayrıca maçın şifreli mi şifresiz kanalda mı olacağı da merak edilen bir diğer detay. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadeleden taraftarı önünde galip ayrılmak isteyen Galatasaray'da maç hazırlıkları tamamlandı. Muhtemel 11'lerin de belli olduğu karşılaşmadan tüm istatistikler ve maçın yayın bilgilerine dair detayları sizler için derlerdik.

1 /20 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool'u konuk edecek. Yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımda da hazırlıklar sona ererken, maç saati beklenmeye başladı. Milyonlarca futbolseverin izleyeceği Galatasaray - Liverpol maçının Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı, maçın şifreli mi yoksa şifresiz kanaldan mı verileceği ise araştırılan detaylar arasında. Karşılaşmanın canlı yayın detaylarına bakıldığında TRT'nin resmi internet adresindeki yayın akışına (https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi) bakıldığında karşılaşmanın saat 20.45'te TRT 1 kanalından şifresiz naklen yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. İşte Galatasray - Liverpool maçı öncesindeki son gelişmeler, istatistikler ve yayın detayları.

2 /20 Galatasaray - Liverpool maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool 10 Mart Salı akşamı saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele TRT 1 ve tabii platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

3 /20 Galatasaray sahasında Liverpool'u konuk ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın İngiliz ekibi Liverpool’u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray yarın saat 20.45’te evinde İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçtan avantajlı skorla ayrılarak deplasmana gitmek istiyor.

4 /20 12 yıl sonra son 16 turunda mücadele edecek Galatasaray, son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus’u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda yer alan sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra bu turda mücadele edecek.

5 /20 6. randevu Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park’ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen’in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

6 /20 İngiliz takımlarıyla 26 maça çıktı Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 26 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.



7 /20 Liverpool, Türk takımlarıyla 13 müsabaka oynadı Liverpool ise Türkiye’den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu. Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.



8 /20 Avrupa kupalarında 339. karşılaşma Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 338 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 120 kez galip gelirken, 128 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 467 kez havalandırırken, kalesinde 514 gol gördü.



9 /20 Devler Ligi’nde 133. müsabaka UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 132 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 33’ünü kazanırken, 67’sini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 138 gole karşı, kalesinde 226 gole engel olamadı.



10 /20 Okan Buruk’un Avrupa karnesi Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 36 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi’nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 14’ünden galip ayrılırken, 13’ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.



11 /20 Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 16 gol attı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7’sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2’şer, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1’er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

12 /20 Lig aşamasında 3. oldu Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid’i 3-2, Eintracht Frankfurt’u 5-1, Real Madrid’i 1-0, Inter’i 1-0, Marsilya’yı 3-0 ve Karabağ’ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray’a 1-0 ve PSV’ye de 4-1’lik skorlarla kaybetti.



13 /20 Premier Lig’de 6. sırada Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Kırmızılar, ligde çıktığı çıktığı 29 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 48 puan topladı ve averajla 6. sırada yer alıyor.

14 /20 Dominik Szoboszlai 4 gol attı İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 müsabakada 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Liverpool’da Dominik Szoboszlai, bu kulvarda 4 golle ön plana çıkarken, Alexis Mac Allister 3, Muhammed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo da 2’şer gol sevinci yaşadı.



15 /20 Arne Slot çalıştırıyor Liverpool’u Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot çalıştırıyor. Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst da Slot’un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Arne Slot, 2024 yılının yaz aylarında İngiliz takımının başına geçmişti.



16 /20 Şampiyonlar Ligi’ni 6 kez kazandı Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi’nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.



17 /20 7 futbolcu sarı kart sınırında Galatasaray’da, Liverpool maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri durumunda İngiltere’deki rövanşta forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Teknik Direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere’de saha kenarında yer alamayacak.

18 /20 Jesus Gil Manzano düdük çalacak Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. VAR’da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR’da da Valentin Gomez de görev alacak.

19 /20 Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu şöyle:

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.







