Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Malatya depremi olumuz bir durum var mı? AFAD ve Valilik açıklama yaptı

Malatya depremi olumuz bir durum var mı? AFAD ve Valilik açıklama yaptı

09:3820/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokaklara döküldü. Malatya Valisi Seddar Yavuz’dan son dakika açıklaması geldi. Peki deprem neyin habercisi? Malatya depremi olumuz bir durum var mı? İşte detaylar.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kayseri başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5,6'nın artçıları elbette olacaktır 4'e çıkacak büyüklükte artçılar olabilir 1-2 gün devam edebilir" dedi.

Malatya depremi olumuz bir durum var mı, yıkılan bina oldu mu?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Şu ana kadar saha taramalarımızdan herhangi bir olumsuz ihbar almadık" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi. Er, "Malatya’mızın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

#deprem
#Malatya depremi
#AFAD
#Kandilli Rasathanesi
#son depremler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 DENEYAP Türkiye sınav sonucu sorgulama ekranı