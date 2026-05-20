Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokaklara döküldü. Malatya Valisi Seddar Yavuz’dan son dakika açıklaması geldi. Peki deprem neyin habercisi? Malatya depremi olumuz bir durum var mı? İşte detaylar.
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kayseri başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5,6'nın artçıları elbette olacaktır 4'e çıkacak büyüklükte artçılar olabilir 1-2 gün devam edebilir" dedi.
Malatya depremi olumuz bir durum var mı, yıkılan bina oldu mu?
Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Şu ana kadar saha taramalarımızdan herhangi bir olumsuz ihbar almadık" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi. Er, "Malatya’mızın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.