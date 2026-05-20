Benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları: 20 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar?

09:4920/05/2026, Çarşamba
Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve jeopolitik riskler, küresel piyasalarla birlikte doğrudan tüketicinin cebini de vurmaya başlıyor. ABD ve İran arasındaki savaş riskini azaltacak barış umutlarının giderek zayıflaması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açıyor. Bu küresel artışın yansıması ise akaryakıt istasyonlarında gecikmeden hissedilecek. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1,74 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Peki benzin ve LPG'ye zam var mı, motorin ne kadar olacak? İşte 20 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor. Diğer yandan, bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 64.86 TL

Motorin: 67.32 TL

LPG: 33.29 TL


İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 65.02 TL

Motorin: 67.48 TL

LPG: 33.89 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 65.99 TL

Motorin: 68.59 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 66.27 TL

Motorin: 68.86 TL

LPG: 33.69 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

