Trafikte yer alan 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırlandığı iddia edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile otomobil sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan geniş aileleri hedefleyen bu tarihi düzenleme, yerli üretim şartıyla Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) sıfırlamayı amaçlıyor. Hurda teşviki başvuru şartları neler, Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar fiyat listesi 2026
Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, özellikle 3 çocuklu aileler ve 25 yaş üstü araç sahipleri için devrim niteliğinde fırsatlar barındırıyor. Düzenlemenin 2026 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen sürücüler için umut verici bir gelişme yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçen yıl Meclis’e sunduğu teklifi sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak yasanın çıkmaya yakın olduğunu belirtti. Öte yandan, gazeteci Emre Özpeynirci, mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar koşulları dikkate alındığında ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının mümkün olmadığını ifade etti.
Düzenlemenin bir diğer ayağını ise hurda araç teşviki oluşturuyor. 25 yaş ve üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni yerli araç alımlarında ek avantajlar elde edecek. Bu sayede hem çevresel kirliliğin önüne geçilmesi hem de trafikteki güvenliğin artırılması planlanıyor.
Hurda Teşviki İle Hangi Araçlar Alınabilecek?
Düzenleme kapsamında, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan modeller ön planda. İşte muafiyet kapsamına girmesi beklenen başlıca modeller:
Togg T10X, Toyota Corolla & C-HR, Renault Duster, Clio & Megane Sedan, Hyundai i20 & Bayon
Toyota 2026 ÖTV Muafiyetli (Hurda Teşvikli) Fiyat Listesi
Toyota’nın Sakarya fabrikasında üretilen yerli modelleri, teşvikin en güçlü adayları arasında. İşte ÖTV’siz tahmini fiyat aralıkları:
Model / Versiyon
Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Corolla 1.5 Vision Plus
950.000 TL – 1.050.000 TL
Corolla 1.5 Dream X-Pack
1.050.000 TL – 1.150.000 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream
1.150.000 TL – 1.250.000 TL
Toyota C-HR Hybrid Flame
1.250.000 TL – 1.350.000 TL
Toyota C-HR Hybrid Passion
1.300.000 TL – 1.400.000 TL
Renault 2026 ÖTV Muafiyetli (Hurda Teşvikli) Fiyat Listesi
Bursa’da üretilen Renault modelleri, hurda teşvikiyle bütçe dostu seçenekler sunmaya hazırlanıyor.
Renault Duster Techno Hybrid: 1.255.000 TL’den başlayan fiyatlarla.
Renault Clio: ÖTV muafiyetiyle en ulaşılabilir modellerden biri olması bekleniyor.
Renault Megane Sedan: Yerli üretim avantajıyla listede yerini alıyor.
Hurda teşviki Meclis’ten geçti mi?
Nisan 2026 itibarıyla hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi henüz yasalaşmış değil. Ancak ekonomi paketleri kapsamında hazırlanan taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde konuşulanlara göre, hurda teşviki Meclis’ten geçti mi? Son dakika teklifin 2026 yılı içinde komisyon ve genel kurul aşamalarından geçerek yasalaşması bekleniyor.
Kimler yararlanabilecek?
Taslak çalışmaya göre hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesinden; 25 yaş ve üzeri araca sahip olanlar, aracını hurdaya ayırmayı kabul edenler, Türkiye’de üretilen sıfır araç satın almak isteyenler ve özellikle üç ve üzeri çocuklu aileler faydalanabilecek. Böylece hem sosyal destek sağlanması hem de trafikteki eski araçların azaltılması amaçlanıyor.