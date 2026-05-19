19 Mayıs 2026 Salı günü, Türkiye genelinde kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi tatil uygulanıyor. Bazı hizmet alanlarında çalışmalara ara veriliyor. Bu özel günde finansal işlemler yapacak olan yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan biri ise: “19 Mayıs borsa açık mı?” sorusu oldu. Peki, bugün borsa çalışıyor mu? İşte 2026 borsa resmi tatil takvimi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta borsanın çalışma durumu merak ediliyor. Bu sebeple Borsa İstanbul’un kapalı olduğu resmi tatil günleri takvimi yatırımcılar tarafından inceleniyor. Peki,19 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Salı Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı? İşte detaylar…
19 MAYIS BORSA AÇIK MI?
19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul (BIST), 19 Mayıs 2025 Salı günü kapalı olacak.
Bu noktada yatırımcılar işlemlerini bugün gerçekleştiremeyecek.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü normal seans saatleriyle birlikte yeniden işlemlere açılacaktır. Yatırımcılar bu tarih itibarıyla işlemlerini gerçekleştirecek.