İsrail'in korsanlığına ilk destek Rum Yönetimi'nden: Talep gelirse yardıma hazırız

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, bir kez daha İsrail'in saldırısına uğradı.
Uluslararası sularda düzenlenen saldırı neticesinde çok sayıda aktivist hukuka aykırı şekilde alıkonuldu.
Terör devletine ilk destek Rum Yönetimi'nden
İsrail'in bu barbarlığına ilk destek ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) geldi.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Gazze'ye giden filoya yönelik İsrail operasyonundan Rum Yönetimi'nin haberdar edilmediğini söyledi.
İsrail'in müdahalesinin 'uluslararası sularda' olduğunu bahane eden Hristodulidis, ancak Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin yardım talebi gelmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu ifade etti.
İsrail'den Sumud Filosu'na telsizlerden tehdit
Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak üzerine yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu Yunanistan açıklarında donanma gemileri ve dronlarla taciz etmişti.
İsrail ordusu gemilere telsizden, "Rotanızdan geri dönün yoksa gemiyi durdurur ve ele geçiririz" ifadeleriyle tehdit mesajları göndermişti.