Deneyap sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında kapılarını genişleterek bu yıl 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfı öğrencilerine de şans tanıyan DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı süreci, rekor katılımla tamamlandı. 10 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında 81 ildeki 133 sınav merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen ve toplam 182 bin 800 adayın ter döktüğü e-sınavın ardından gözler resmi sonuç açıklamasına çevrildi. Başarılı olan öğrencilerin 36 ay boyunca tamamen ücretsiz üst düzey teknoloji eğitimi alacağı proje için yapılan resmi bilgilendirmelere göre, DENEYAP E-Sınav sonuçlarına ilişkin takvim belli oldu. Peki DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DENEYAP Türkiye sınav sonuçları tarihi.

1 /5 Teknoloji odaklı insan kaynağını erken yaşta keşfetmeyi amaçlayan DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında düzenlenen 2026 E-Sınav süreci tamamlandı. 81 ildeki 133 sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılan sınavın ardından adaylar ve veliler sonuç duyurusuna kilitlendi. DENEYAP Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre, e-sınav sonuçları erişime açılacak. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvuruları 27 Ocak’ta başlamıştı. Başvurular 30 Mart'a kadar devam etmişti. Peki DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DENEYAP Türkiye sınav sonuçları tarihi.

2 /5 DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DENEYAP Türkiye 2026 Öğrenci Seçme Sınavı sık sorulan sorular ile sonuçlara dair bilgi verildi. Buna göre DENEYAP E-Sınav sonuçları 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacaktır. Sürece bağlı olarak takvimlerde değişiklik yapma hakkını DENEYAP Türkiye saklı tutmaktadır. DENEYAP Türkiye sınav sonuçları ve duyurular için www.deneyap.org resmi internet sitesinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

DENEYAP sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

3 /5 DENEYAP sınavı nedir, nasıl yapılır? DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacaktır. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar Uygulama Sınavı’na davet edileceklerdir. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

4 /5 Sınavda hem ortaokul grubu hem lise grubu öğrencileri için 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 6 Algoritma ve 4 Genel Kültür olmak üzere toplam 40 adet soru sorulmakta. Adaylara 80 (seksen) dakika sınav süresi verilecekte. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bugüne kadar 591 bin 977 başvuru alırken programdan 44 bin 615 öğrenci yararlandı, 10 bin 802 öğrenci mezun oldu.