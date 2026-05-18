19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil bilgisi

Her yıl olduğu gibi Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yurt genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Okullarda düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler gösterilerini yaparken, Ankara'da da resmi törenler gerçekleşecek. Bilindiği üzere 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, okullar kapalı oluyor. 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi?
2026 tatiller takvimine göre 19 Mayıs bu yıl Salı gününe denk gelecek. Peki, 19 Mayıs 2025 yarım gün mü, resmi tatil mi ve hangi gün? İşte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil tarihi hakkında ayrıntılar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil sayılmaktadır ve bu nedenle kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanların tümü izinli sayılacak.
19 MAYIS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs bu yıl yani 2026 yılında Salı gününe denk gelmektedir.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tüm eğitim kurumları için tatil kararı uygulanmaktadır. 2026 yılında 19 Mayıs’ın Salı gününe denk gelmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve anaokulları dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm okullar bu tarihte eğitime ara verecek.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
19 Mayıs’ın Salı gününe denk gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da köprü tatil beklentisi gündeme geldi. Ancak idari izinle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışanlar ve öğrenciler 18 Mayıs günü normal çalışma ve eğitim düzeniyle devam edecek.