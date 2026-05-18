Borsa İstanbul çalışma saatleri 18-19 Mayıs: Borsa İstanbul 19 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma durumu yer alıyor. Özellikle işlem yapmak isteyen yatırımcılar, “18 Mayıs’ta borsa açık mı, işlemler normal saatinde mi başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Resmi tatil nedeniyle takas işlemlerinin hangi tarihe sarkacağı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.
Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcılar, 19 Mayıs resmi tatili öncesi işlem saatlerini ve takas takvimini araştırmaya başladı. 18 Mayıs’ın çalışma günü olması nedeniyle gözler BIST’in açılış ve kapanış saatlerine çevrilirken, hisse alım-satım işlemlerinin takas tarihleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
18 MAYIS BORSA AÇIK MI?
18 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul normal çalışma düzenine devam edecek ve seanslar her zamanki saatinde başlayacak. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil nedeni ile kapalı olacak.
BORSA TAKAS TAKVİMİ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsada 19 Mayıs Salı günü işlem yapılmayacak.
Pay piyasasında, 15 Mayıs Cuma gününe ait işlemlerin takası 20 Mayıs Çarşamba günü, pazartesi günkü işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.
VİOP VE FİZİKİ TESLİMAT İŞLEMLERİ
Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.