Kurbanlık alacaklar dikkat: Kurbanlık fiyatları 2026 ne kadar? İl il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

2026 Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede büyükbaş, küçükbaş ve hisse fiyatları belli olurken, vatandaşlar “Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Dana, koç ve koyun fiyatlarındaki güncel rakamlar ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açıklanan vekâletle kurban kesim bedelleri de gündemdeki yerini koruyor.

2026 Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Kurbanlık satış noktalarında yoğunluk artarken, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarının illere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği görüldü.

Dana, koç ve koyun gibi kurbanlıkların canlı kilo fiyatlarının yanı sıra hisse bedelleri de alıcıların gündeminde yer alıyor.

Büyükşehirlerde kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yükselen maliyetler ve talebe bağlı olarak farklı seviyelerde şekillendi.

İstanbul Büyükbaş kurbanlık: 140 bin TL – 400 bin TL Küçükbaş kurbanlık: 18 bin TL – 45 bin TL 7’de 1 hisse bedeli: 30 bin TL – 55 bin TL

4 /7 Ankara Büyükbaş kurbanlık: 110 bin TL – 350 bin TL Küçükbaş kurbanlık: 18 bin TL – 40 bin TL 7’de 1 hisse bedeli: 28 bin TL – 50 bin TL

5 /7 İzmir Büyükbaş kurbanlık: 140 bin TL – 330 bin TL Küçükbaş kurbanlık: 18 bin TL – 45 bin TL 7’de 1 hisse bedeli: 30 bin TL – 50 bin TL

Hayvancılığın yoğun olduğu Doğu Anadolu bölgesinde ise kurbanlık fiyatlarının büyükşehirlere kıyasla daha düşük seviyelerde olduğu görüldü.

Erzurum, Kars ve çevresinde açıklanan fiyatlar şöyle:

Büyükbaş kurbanlık: 100 bin TL – 280 bin TL Küçükbaş kurbanlık: 15 bin TL – 35 bin TL 7’de 1 hisse bedeli: 25 bin TL – 45 bin TL