Kurbanlık alacaklar dikkat: Kurbanlık fiyatları 2026 ne kadar? İl il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

22:4217/05/2026, Pazar
2026 Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede büyükbaş, küçükbaş ve hisse fiyatları belli olurken, vatandaşlar “Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Dana, koç ve koyun fiyatlarındaki güncel rakamlar ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açıklanan vekâletle kurban kesim bedelleri de gündemdeki yerini koruyor.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, büyükbaş ve küçükbaş fiyatları da netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu Anadolu bölgesinde kurbanlık fiyatları şehir ve hayvan türüne göre farklılık gösteriyor.

İllere göre kurbanlık fiyatları açıklandı


2026 Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Kurbanlık satış noktalarında yoğunluk artarken, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarının illere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği görüldü.


Dana, koç ve koyun gibi kurbanlıkların canlı kilo fiyatlarının yanı sıra hisse bedelleri de alıcıların gündeminde yer alıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurbanlık fiyatları


Büyükşehirlerde kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yükselen maliyetler ve talebe bağlı olarak farklı seviyelerde şekillendi.


İstanbul

Büyükbaş kurbanlık: 140 bin TL – 400 bin TL

Küçükbaş kurbanlık: 18 bin TL – 45 bin TL

7’de 1 hisse bedeli: 30 bin TL – 55 bin TL

Ankara

Büyükbaş kurbanlık: 110 bin TL – 350 bin TL

Küçükbaş kurbanlık: 18 bin TL – 40 bin TL

7’de 1 hisse bedeli: 28 bin TL – 50 bin TL

İzmir

Büyükbaş kurbanlık: 140 bin TL – 330 bin TL

Küçükbaş kurbanlık: 18 bin TL – 45 bin TL

7’de 1 hisse bedeli: 30 bin TL – 50 bin TL

Doğu Anadolu’da fiyatlar daha düşük seviyede


Hayvancılığın yoğun olduğu Doğu Anadolu bölgesinde ise kurbanlık fiyatlarının büyükşehirlere kıyasla daha düşük seviyelerde olduğu görüldü.


Erzurum, Kars ve çevresinde açıklanan fiyatlar şöyle:


Büyükbaş kurbanlık: 100 bin TL – 280 bin TL

Küçükbaş kurbanlık: 15 bin TL – 35 bin TL

7’de 1 hisse bedeli: 25 bin TL – 45 bin TL

Diyanet’in vekâletle kurban kesim ücretleri açıklandı


Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen 2026 yılı kurban kesim bedelleri de duyuruldu.


Açıklanan rakamlara göre:


Yurt içi vekâletle kurban kesim bedeli: 18 bin TL

Yurt dışı vekâletle kurban kesim bedeli: 7 bin TL


Yetkililer, Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğini belirtiyor.

