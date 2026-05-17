Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi günlere denk geliyor? İşte gün gün bayram takvimi

2026 Kurban Bayramı tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. “Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?” soruları gündemdeki yerini korurken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim ve Kabine sonrası açıklanan 9 günlük tatil kararı dikkat çekti. Bayram öncesinde seyahat planı yapanlar, memurlar ve özel sektör çalışanları resmi tatil detaylarını yakından takip ederken, Kurban Bayramı’nın başlangıç tarihi, arife günü ve tüm bayram takvimi netleşti.

2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, idari izin kararıyla tatil süresi 9 güne çıkarılacak.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor?

2026 Kurban Bayramı tarihleri, tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek.

17 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı’nın birinci gününe 10 gün kaldı. Bayram öncesinde seyahat ve tatil hazırlıkları hız kazanırken, resmi tatilin hangi günleri kapsayacağı da merak konusu oldu.

Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekilde açıklandı:

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapıldı.

Açıklamaya göre, idari izin uygulaması kapsamında bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle uygulanan “köprü izin” kararıyla birlikte kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.

Bayram tatiline ilişkin uygulamanın detaylarının ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.