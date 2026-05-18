Arsenal - Burnley maçı hangi kanalda saat kaçta?

15:1418/05/2026, Pazartesi
İngiltere Premier Lig’de Arsenal ile Burnley karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Arsenal, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkarken Burnley ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor. Emirates Stadyumu’nda oynanacak mücadelede bugün saat 22:00’de başlayacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu dev randevu, Premier Lig'deki şampiyonluk düğümünü çözme yolunda nefes kesen bir 90 dakikaya sahne olacak. Peki Arsenal - Burnley maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun kaderini belirleyecek en kritik virajlardan biri, bu akşam Kuzey Londra'da dönülüyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen lider Arsenal, ligin 37. haftasında Emirates Stadyumu'nda küme düşmesi kesinleşen Burnley'yi ağırlıyor. Mikel Arteta yönetiminde, Viktor Gyökeres ve Declan Rice gibi yıldızlarıyla sezon boyunca müthiş bir istikrar yakalayan Topçular, taraftarı önünde oynayacağı bu son iç saha mücadelesinden mutlak 3 puanla ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Burnley ise prestij mücadelesi vereceği bu zorlu deplasmanda güçlü rakibine karşı sürpriz bir direnç göstermeye çalışacak.

Premier Lig’deki bu dev randevu, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 22:00 olarak belirlendi.

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesecek olan Arsenal - Burnley mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverler için de ekran başına geçme zamanını işaret ediyor. Bu yüksek tempolu ve heyecan dolu randevusu, Premier Lig'in Türkiye'deki resmi yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından naklen sunulacak.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Lewis-Skelly, Rice, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.

Burnley: Weiß, Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires, Florentino, Ugochukwu, Tchaouna, Amdouni, Anthony, Flemming.

Ligde oynadığı 36 maçta 79 puan toplayan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 36 maçta 21 puan toplayan ve küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Burnley ise 19. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Arsenal deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

