Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? Ulusal Staj Programı sonuç tarihi

15:2518/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Kamu kurumları ve özel sektörde kariyer fırsatı yakalamak isteyen binlerce öğrencinin gözü Ulusal Staj Programı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar şimdi “Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı?”, “Staj teklifleri nasıl görüntülenir?” sorularına yanıt arıyor. Yaklaşık 350 bin başvurunun yapıldığı program kapsamında stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasıyla birlikte süreçte yeni aşamaya geçildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu ve özel sektörde deneyim kazanmak isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken, staj tekliflerinin nasıl görüntüleneceği de merak konusu oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre aday havuzu işverenlerin erişimine açılırken, teklif süreci de kademeli olarak başladı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI SON DURUM

Ulusal Staj Programı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Yüz binlerce adayın başvurduğu Ulusal Staj Programı’nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı, teklifler adaylarla buluşmaya başladı! Tekliflerinizi görüntülemek, değerlendirmek ve süreçlerinizi yönetmek için: ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresini takipte kalın." ifadelerine yer verildi.

ULUSAL STAJ PROGRAMI TEKLİFLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

Adayler, Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Aldığım Teklifler” sekmesinden tekliflerini inceleyebilir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI İŞKUR EKRANI İÇİN TIKLAYIN

