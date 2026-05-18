Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? Ulusal Staj Programı sonuç tarihi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu ve özel sektörde deneyim kazanmak isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken, staj tekliflerinin nasıl görüntüleneceği de merak konusu oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre aday havuzu işverenlerin erişimine açılırken, teklif süreci de kademeli olarak başladı.