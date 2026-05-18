Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı güçlü koordinasyon, yıllardır karanlıkta kalan dosyaları tek tek aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeniden ele alınan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaylardan biri de, 2016 yılında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü’nde Fatma ve İbrahim Teryaki çiftinin hayatını kaybettiği trajik cinayet oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de yakından takip ettiği titiz ve çok yönlü yürütülen soruşturma neticesinde, 10 yıldır gizemini koruyan bu korkunç suç tüm yönleriyle çözüldü. Olayın perde arkasını aralayan emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, yaşlı çifti katleden failin kimliği netleşti. Peki Fatma ve İbrahim Teryaki’yi kim öldürdü, cinayeti kim işlemiş, fail kim çıktı?

1 /5 Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor." dedi.

2 /5 Fatma ve İbrahim Teryaki’yi kim öldürdü, katil belli oldu mu? Adalet Bakanı Gürlek, "Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı." açıklamasında bulundu.

4 /5 Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.