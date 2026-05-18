Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES’in dolu savaklarından bırakılan sularla birlikte çay taştı. Çaya yakın bölgede bulunan Tepekışla köyünde tarım arazilerini ve çay kenarındaki evleri su bastı. İlçe merkezindeki Yeni Mahalle’de bulunan 530 dönümlük kesme çiçek seralarının biri taşkından etkilendi. Tepekışla köyü ve seralar bölgesinde setler kurularak taşkın için önlem alındı. Tepekışla köyündeki son durum ve seralar bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Tokat Turhal'da okullar Cuma gününe kadar tatil mi?

Tokat Valiliği, Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Tepekışla köyünde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin “Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu. Genellikle buğday, arpa, narince bağımız var” dedi.