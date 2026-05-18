19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Ankara’da bazı ana arterler araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini duyurdu.

19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar açıklandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Ankara’da bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik düzenlemesine gidilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Salı günü saat 08.00’den itibaren etkinliklerin sona ermesine kadar belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Yetkililere göre kapatılacak yollar ve bu güzergahlara bağlanan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar hangileri?

Ankara’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Milli Müdafaa Caddesi

Kumrular Caddesi

Necatibey Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Anıt Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı

Emniyet birimleri, söz konusu güzergahlara çıkan tüm bağlantı yollarının da uygulama süresince kapalı olacağını bildirdi.

Cumhuriyet Caddesi’nde de trafik düzenlemesi yapılacak

Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” etkinliği nedeniyle de bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bugün saat 23.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar:

Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü,

Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantlar (alt geçit hariç),

Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyant,

Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantlar (üst geçit hariç)

çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yollar ne zaman açılacak?