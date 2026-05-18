19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar listesi açıklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle başkentte birçok ana arterin geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Milli Müdafaa Caddesi, GMK Bulvarı, Kumrular Caddesi ve Necatibey Caddesi başta olmak üzere çok sayıda güzergâhta uygulanacak trafik düzenlemesinin saat 08.00’den itibaren başlayacağı bildirildi. Sürücüler için alternatif güzergâh uyarısı yapılırken, “Ankara’da hangi yollar kapalı, yollar ne zaman açılacak?” soruları da gündeme geldi. Ayrıca Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Caddesi çevresinde de ek trafik tedbirleri uygulanacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Ankara’da bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik düzenlemesine gidilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Salı günü saat 08.00’den itibaren etkinliklerin sona ermesine kadar belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.
Yetkililere göre kapatılacak yollar ve bu güzergahlara bağlanan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
Trafiğe kapatılacak yollar hangileri?
Ankara’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
- Milli Müdafaa Caddesi
- Kumrular Caddesi
- Necatibey Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Akdeniz Caddesi
- Anıt Caddesi
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
- Dögol Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı
Emniyet birimleri, söz konusu güzergahlara çıkan tüm bağlantı yollarının da uygulama süresince kapalı olacağını bildirdi.
Cumhuriyet Caddesi’nde de trafik düzenlemesi yapılacak
Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” etkinliği nedeniyle de bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bugün saat 23.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar:
Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü,
Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantlar (alt geçit hariç),
Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyant,
Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantlar (üst geçit hariç)
çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Yollar ne zaman açılacak?
Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılan güzergahların etkinliklerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağını açıkladı. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.