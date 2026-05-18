Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak

23:2318/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar listesi açıklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle başkentte birçok ana arterin geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Milli Müdafaa Caddesi, GMK Bulvarı, Kumrular Caddesi ve Necatibey Caddesi başta olmak üzere çok sayıda güzergâhta uygulanacak trafik düzenlemesinin saat 08.00’den itibaren başlayacağı bildirildi. Sürücüler için alternatif güzergâh uyarısı yapılırken, “Ankara’da hangi yollar kapalı, yollar ne zaman açılacak?” soruları da gündeme geldi. Ayrıca Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Caddesi çevresinde de ek trafik tedbirleri uygulanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Ankara’da bazı ana arterler araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini duyurdu.

19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar açıklandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Ankara’da bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik düzenlemesine gidilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Salı günü saat 08.00’den itibaren etkinliklerin sona ermesine kadar belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Yetkililere göre kapatılacak yollar ve bu güzergahlara bağlanan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar hangileri?

Ankara’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

  • Milli Müdafaa Caddesi
  • Kumrular Caddesi
  • Necatibey Caddesi
  • Gençlik Caddesi
  • Akdeniz Caddesi
  • Anıt Caddesi
  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
  • Dögol Caddesi
  • Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı

Emniyet birimleri, söz konusu güzergahlara çıkan tüm bağlantı yollarının da uygulama süresince kapalı olacağını bildirdi.

Cumhuriyet Caddesi’nde de trafik düzenlemesi yapılacak

Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” etkinliği nedeniyle de bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bugün saat 23.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar:

Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü,

Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantlar (alt geçit hariç),

Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyant,

Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantlar (üst geçit hariç)

çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yollar ne zaman açılacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılan güzergahların etkinliklerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağını açıkladı. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

#ankara
#19 mayıs
#trafik düzenlemesi
#trafiğe kapalı yollar
#ankara emniyet müdürlüğü
#Ankara trafiğe kapalı yollar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak