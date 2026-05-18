Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: İran'a yarınki saldırıyı erteledim

Trump: İran'a yarınki saldırıyı erteledim

22:1518/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yarın gerçekleştireceği saldırıyı ertelediğini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yarın gerçekleştireceği saldırıyı ertelediğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin İran'a yönelik saldırıyı ertelemelerini istemesi üzerine yarın gerçekleşecek saldırıyı ertelediğini duyurdu. Bakanlarına planlanan operasyondan geri çekilmelerini söyleyen Trump, anlaşmanın sağlanmaması halinde saldırıyı gerçekleştireceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtti.


Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.


Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.


Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.

#ABD
#İran
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs’ta eczaneler açık mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?