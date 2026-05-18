ABD’de askeri operasyonlarda bahis skandalı: İçeriden bilgiyle milyonlarca dolar kazanç iddiası

ABD’de İran ve Venezuela’ya yönelik askeri operasyonların çevrim içi bahis piyasalarında önceden tahmin edilmesi, “içeriden bilgi” iddialarını gündeme taşıdı. Bazı hesapların operasyonlardan önce yaptığı yüksek oranlı bahislerle milyonlarca dolar kazanç elde ettiği öne sürüldü.
CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.
Haberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.
Haberde, ABD Adalet Bakanlığının, söz konusu askeri, operasyondan önce toplam yaklaşık 34 bin dolar değerinde bahis oynamakla ve bundan 400 bin dolardan fazla para kazanmakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.
Başka bir araştırmacı da bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2,4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.