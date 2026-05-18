ABD’de askeri operasyonlarda bahis skandalı: İçeriden bilgiyle milyonlarca dolar kazanç iddiası

17:0718/05/2026, Pazartesi
AA
Askeri operasyon bahislerinde milyon dolarlık vurgun iddiası.
ABD’de İran ve Venezuela’ya yönelik askeri operasyonların çevrim içi bahis piyasalarında önceden tahmin edilmesi, “içeriden bilgi” iddialarını gündeme taşıdı. Bazı hesapların operasyonlardan önce yaptığı yüksek oranlı bahislerle milyonlarca dolar kazanç elde ettiği öne sürüldü.

CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ​​​​saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.

Haberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.

Bahis oynayanlardan bazılarının
"sivil biri için fazla spesifik"
ve
"şüpheli zamanlamaya sahip"
tahminlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan bir asker hakkında da "içeriden bilgileri bahis oynamak için kullandığı" gerekçesiyle geçen ay iddianame hazırlandığına işaret edildi.

Haberde, ABD Adalet Bakanlığının, söz konusu askeri, operasyondan önce toplam yaklaşık 34 bin dolar değerinde bahis oynamakla ve bundan 400 bin dolardan fazla para kazanmakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.

Konuyu inceleyen bir araştırmacı, kanala yaptığı açıklamada, askeri kararlar üzerine oynanan uzun vadeli ve kazandırma şansı düşük bahislerden paralar kazanıldığını ve bunun
"sistematik bilgi suistimalinin"
bir işareti olduğunu söyledi.

Başka bir araştırmacı da bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2,4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.



