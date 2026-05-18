İran basını duyurdu: ABD İran petrolü yaptırımını geçici olarak kaldırdı

15:1918/05/2026, Pazartesi
Washington’dan geri adım.
ABD'nin, İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği öne sürüldü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington'un Tahran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların müzakere sürecinde geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği belirtildi.

Haberde, İran ile ABD'nin sunduğu tekliflerde yer alan şartların "birbirine yaklaştığı" ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar ABD tarafından ise henüz doğrulanmadı.



