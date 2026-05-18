İran teklifi revize etti: Trump’tan müzakereye dair dikkat çeken açıklama

11:2518/05/2026, Pazartesi
Ateşkes için teklif ABD'ye iletildi

Pakistan kaynakları "Pakistan İran'ın savaşı sona erdirmek için revize edilmiş teklifini ABD'ye ilettiğini" duyururken Donald Trump Tahran'ın anlaşmayı imzalamak için can attıklarını öne sürdü.

Pakistanlı bir kaynak, İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni bir hamle yapıldığını bildirdi. Habere göre, Tahran yönetiminin hazırladığı revize edilmiş teklif, Pazartesi gecesi İslamabad üzerinden Washington'a resmen iletildi.

Bölgedeki tansiyonu düşürmeyi amaçlayan bu diplomatik girişimin ardından, müzakere sürecindeki daralan takvime dikkat çekildi. Sürecin hassasiyetine vurgu yapan Pakistanlı kaynak, her iki tarafın da masadaki şartları sürekli güncellediğinin altını çizerek durumu şu sözlerle özetledi:

"Fazla vaktimiz kalmadı. Her iki taraf da sürekli olarak kale direklerinin yerini değiştiriyor ve hedefleri farklı noktalara çekiyor."

Söz konusu gelişme, bölgede devam eden çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi için yürütülen arka kapı diplomasisinin hız kazandığı bir döneme denk geliyor. Tarafların yeni teklif üzerinden nasıl bir yol haritası izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

'Görüşmeler sürüyor'

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, "Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor" dedi.

Medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini söyleyen Bekayi, şu
"Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam etmektedir. Bölgedeki hiçbir ülke ile düşmanlığımız bulunmuyor ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekayi, İsrailli yetkililerin BAE'ye yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

'Hürmüz meselesi odak noktasından uzaklaşıyor'

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına ilişkin ise, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğazdan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır."

Ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile tanındığını belirten Bekayi, bu hakkın hala mevcut olduğunu kaydetti.

'Tehdit ABD kaynaklı'

Bekayi, denizlerdeki güvensizliğinin ABD politikalarından kaynaklandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Rusya ve Çin denizlerdeki güvensizliğin ve deniz ticaretine yönelik tehdidin ABD kaynaklı olduğunu biliyor. Deniz ticaretinin serbestiyeti konusunda Çin ile aynı fikirdeyiz. Korsanlıkla deniz ticaretinde sorun çıkaran ABD’dir."

Bekayi, ülkesinin ekonomik baskı ve tehditlerle çıkarlarından vazgeçmeyeceğini, ABD'nin de bunu anladığını ve olası bir saldırıya karşı nasıl cevap vereceklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore bandıralı bir geminin hedef alınmasına ilişkin ise Bekayi, konuyla ilgili incelemeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Size tek bir şey söyleyebilirim, anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar" dedi.

Amerikan Fortune dergisi, ABD Başkanı Trump ile Çin ziyaretinin ardından Oval Ofis'te bir araya geldi ve Trump bir saatlik röportaj verdi.

İranlılar hakkında, "Sürekli bağırıp çağırıyorlar" diyen Trump, İran ile olası anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Size tek bir şey söyleyebilirim: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar. Ama bir anlaşma yapıyorlar, sonra da yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Ben de diyorum ki, 'Siz delirdiniz mi?'"



