Adalet Bakanlığı'ndan dev istihdam hamlesi: 15 bin personel alımı için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin personel alımı için gerekli izinlerin alındığını açıkladı. Alım yapılacak kadrolar zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli, mübaşir, icra kâtibi, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, teknisyen, büro personeli, hemşire, sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alım tarihi belli oldu mu? İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

1 /5 Adalet Bakanlığı’ndan personel alımına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı son değerlendirmede kamuya alınacak personel sayısının 15 bine çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak. Zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, destek personeli, teknisyen, hemşire ve çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek alımlar için adaylar ilan detaylarını araştırmaya başladı. Başvuru şartları, kadro dağılımı, KPSS puan türleri ve başvuru tarihleri yayımlanacak resmi kılavuzla netleşecek. Özellikle ceza infaz kurumları ile adliyelerde görev alacak personel için yoğun başvuru bekleniyor.

2 /5 ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI? 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için resmi ilan takvimine ilişkin Bakan Gürlek şunları söyledi: "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz."

3 /5 Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. Bununla ilgili ilana çıkacağız, gerekli aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda komisyon başkanlıkları ilana çıkacak."

4 /5 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına yönelik branş dağılımı resmi olarak açıkladı. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir,

