Trump'tan çarpıcı İran paylaşımı: Orta Doğu haritasındaki görsel dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a tehdit eden yeni bir paylaşım yaptı.

Trump, üzerine ABD bayrağı yerleştirilmiş bir Orta Doğu haritasında İran’ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf paylaştı.

Yeni saldırı sinyali

Söz konusu paylaşım, ABD’nin İran’a yeniden saldırılarını başlatacağına dair sinyal olarak yorumlandı. Görselin zamanlaması ve içeriği, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi.

ABD-İran hattında kriz sürüyor

ABD ile İran arasındaki ilişkiler uzun süredir siyasi ve askeri gerilimlerle gündemdeki yerini korurken, Trump’ın son paylaşımı iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, paylaşımın diplomatik etkilerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



