İran anlaşmazsa daha sert vuracağız

04:0018/05/2026, Pazartesi
Donald Trump.
ABD basınında İran’a yönelik saldırıların yeniden başlayacağına yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Trump da tehditlerini artırdı. Trump, “İran için zaman daralıyor. İstediğimiz noktaya gelmek zorundalar, aksi takdirde ağır şekilde vurulacaklar” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüşen Trump, yarın ulusal güvenlik ekibiyle askeri seçenekleri değerlendirecek.

ABD basınında İran’a yönelik saldırıların yakın zamanda yeniden başlayabileceğine yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için yeni tehditlerde bulundu. Trump, sosyal medya paylaşımında, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Trump, Axios'a verdiği röportajda ise "Bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onlar bizim istediğimiz noktada değil. Oraya gelmek zorundalar, aksi takdirde ağır şekilde vurulacaklar ve bunu istemiyorlar" dedi. Trump, önceki akşam da bir görsel üzerinde "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadeli paylaşım yapmıştı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede İran'ı ele aldığı bildirildi. İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a muhtemel yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen salı günkü güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.

Hürmüz için yeni mekanizma hazırlığı

  • İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için mekanizma hazırlığında. İlk bilgilere göre Hürmüz yalnızca İran ile iş birliği yapan taraflara açık olacak ve "uzmanlaşmış hizmetler" için ücret tahsil edilecek. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Yeni sistemden sadece İran'la iş birliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirten Azizi, "Bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek" dedi.



