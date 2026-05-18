İran anlaşmazsa daha sert vuracağız

ABD basınında İran’a yönelik saldırıların yakın zamanda yeniden başlayabileceğine yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için yeni tehditlerde bulundu. Trump, sosyal medya paylaşımında, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Trump, Axios'a verdiği röportajda ise "Bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onlar bizim istediğimiz noktada değil. Oraya gelmek zorundalar, aksi takdirde ağır şekilde vurulacaklar ve bunu istemiyorlar" dedi. Trump, önceki akşam da bir görsel üzerinde "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadeli paylaşım yapmıştı.