İran’da binlerce kişi 'hainlik ve casusluk' şüphesiyle gözaltına alındı

22:2517/05/2026, Pazar
Radan, ülkesindeki gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.
İran'da 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail saldırıları sonrası ülkede “hainlik ve casusluk” şüphesiyle 6 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yüzlercesinin yönetim karşıtı gruplarla bağlantılı olduğu belirtilirken, Aralık 2025’te başlayan protestolara ilişkin işlemlerin de sürdüğü bildirildi.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkede 6 bin 500’den fazla kişinin "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Radan, ülkesindeki gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkede 6 bin 500’den fazla kişinin "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını belirten Radan, gözaltına alınanlardan 567’sinin "İran yönetimi karşıtı devrimci gruplarla bağlantılı" olduğunu öne sürdü.

Radan ayrıca, Aralık 2025'te başlayan protestolarla ilgili gözaltı işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.



