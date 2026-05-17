Trump İran'ı yine tehdit etti: Zamanları daralıyor onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Washington-Tahran yönetimleri arasında Orta Doğu’daki savaşı sonlandırmaya yönelik bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı henüz netlik kazanmamışken dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasında devam eden müzakere sürecine değinerek, "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" dedi.