Trump’tan yapay zekalı 'İran' tehdidi

00:0717/05/2026, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump
Washington-Tahran hattında savaş çanları çalarken Donald Trump, arkasında İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. ABD basınında İran’a yönelik askeri operasyonların an meselesi olduğu iddia edilirken, Trump'ın gizemli mesajı "savaş ilanı" olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi dikkat çekti.


ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim yükseliyor. ABD basınında İran’a yönelik saldırıların yakın zamanda yeniden başlayabileceğine yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapay zekayla oluşturulan görselde Trump’ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. Görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi ise öne çıktı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
