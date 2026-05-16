Trump: Terör örgütü DEAŞ'ın ikinci adamını etkisiz hale getirdik

09:2716/05/2026, Cumartesi
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ’ın ikinci adamı olarak bilinen Ebu-Bilal el-Minuki’nin ABD ve Nijerya güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece talimatımla, cesur Amerikan güçleri ile Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki en aktif teröristi savaş alanından silmek için kusursuz şekilde planlanmış ve oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ’ın küresel çapta ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki, Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu.Artık Afrika halkını terörize edemeyecek veya Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak. Onun ortadan kaldırılmasıyla, DEAŞ’ın küresel operasyonu büyük ölçüde zayıfladı. Bu operasyondaki iş birliği için Nijerya hükümetine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


