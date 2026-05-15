Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da: 'Bu şehir ortak hafızamızın abidesi'

14:25 15/05/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Bu şehir ortak hafızamızın abidesi. Türk dünyası, KKTC ile ilişkilerini kuvvetlendirmeli" açıklamasında bulundu. 'Yapay zeka tahakküme dönüşmemeli' diyen Erdoğan, "Siber güvenlik hayati ve zaruridir. Dijital gelişmişlikte adalet sağlanmalı. Teknolojide iş birliğimiz artmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi üst seviyeye çıkarmak zorundayız.

Dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonu olmalı. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi vizyonu genişletecektir. Dijitalde geri kalmak bağımsızlığı tehdit eder.

Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunları haline geldi.

Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına, 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.

Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.

'KKTC ile ilişkilerini kuvvetlendirmeli'

Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesi stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Müteakip dönem başkanlığımız sırasında TDT bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve işbirliğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

Ortak dilimizin zenginliğini, dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli, benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

