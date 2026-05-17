Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'nin bölgedeki varlığı güvensizliğe neden oluyor

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'nin bölgedeki varlığı güvensizliğe neden oluyor

18:1717/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise ülkesinin, Kalibaf’ın İran halkının çıkarlarının korunması hususundaki gayretlerine şahit olduğunu ve iki ülke halkının savaşla birlikte daha fazla yakınlaştığını söyledi.
Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise ülkesinin, Kalibaf’ın İran halkının çıkarlarının korunması hususundaki gayretlerine şahit olduğunu ve iki ülke halkının savaşla birlikte daha fazla yakınlaştığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede ABD’nin bölgedeki varlığının güvensizliğe neden olduğunu ifade etti. Kalibaf, bölgede oluşan bu güvensizliğin, yine bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ile ortadan kalkacağını savundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’nin bölgedeki varlığının güven kaybına sebep olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı’nın resmi Telegram hesabına göre, Kalibaf ve Nakvi, ateşkes süreci ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Görüşme sırasında Kalibaf, bölgede bazı ülkelerinin ABD’nin varlığının güvenlik sağlayacağı yönünde bir inanca sahip olduğunu ancak yaşananların bunun tam tersini gösterdiğini belirterek, “Son olaylar, ABD’nin bölgedeki varlığının güvensizliğe neden olduğunu gösterdi.” İfadelerini kullandı.

Pakistan’a, 28 Şubatta başlayan savaş sırasında gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür eden Kalibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalibaf, bölgede oluşan ABD kaynaklı güvensizliğin, yine bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ile ortadan kalkacağını savundu.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise ülkesinin, Kalibaf’ın İran halkının çıkarlarının korunması hususundaki gayretlerine şahit olduğunu ve iki ülke halkının savaşla birlikte daha fazla yakınlaştığını söyledi.

Nakvi ayrıca, ülkesinin, müzakerelerden bir sonuç elde edilmesini temenni ettiğini dile getirdi.


#Muhammed Bakır Kalibaf
#İran
#Tahran
#Muhsin Nakvi
#Pakistan
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2026/2 sonuçları açıklandı! İngilizce-Sağlık Bilimleri sınav sonuçları sorgulama