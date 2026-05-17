İran basını duyurdu: ABD'den İran’a müzakereler için 5 şart

ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken şartlar gündeme geldi. İran basınına göre Washington yönetimi, müzakereler kapsamında İran’a, biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını da içeren şartlar sundu.
ABD ile İran arasında süren müzakere trafiğinde tansiyonu yükselten yeni şartlar ortaya çıktı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.
ABD’nin İran’a ilettiği şartlar
- ABD tarafından tazminat ödenmemesi,
- İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi,
- İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması,
- İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması,
- Savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.
İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.