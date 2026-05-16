İran Meclis Başkanı Galibaf: Dünya yeni bir düzenin eşiğinde

İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere süreci belirsizliğini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dikkat çeken bir açıklama yaptı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin’in başkenti Pekin’de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ifadelerine değindi. Galibaf, "Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Tıpkı Devlet Başkanı Xi’nin de söylediği gibi, ‘Bu yüzyılda eşi görülmemiş dönüşüm küresel ölçekte hızlanıyor.’ İran’ın 70 günlük direnişinin bu değişimi hızlandırdığını vurguluyorum. Gelecek Küresel Güney’e aittir" ifadelerini kullandı.