İran Meclis Başkanı Galibaf: Dünya yeni bir düzenin eşiğinde

23:14 16/05/2026
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dünya düzeninin değişim sürecinde olduğunu belirterek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “küresel dönüşüm hızlanıyor” sözlerine atıf yaptı. Galibaf, İran’ın direnişinin bu süreci hızlandırdığını ve geleceğin Küresel Güney’e ait olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Tıpkı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de söylediği gibi, ‘Bu yüzyılda eşi görülmemiş dönüşüm küresel ölçekte hızlanıyor.’ İran’ın 70 günlük direnişinin bu değişimi hızlandırdığını vurguluyorum" dedi.

İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere süreci belirsizliğini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dikkat çeken bir açıklama yaptı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin’in başkenti Pekin’de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ifadelerine değindi. Galibaf, "Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Tıpkı Devlet Başkanı Xi’nin de söylediği gibi, ‘Bu yüzyılda eşi görülmemiş dönüşüm küresel ölçekte hızlanıyor.’ İran’ın 70 günlük direnişinin bu değişimi hızlandırdığını vurguluyorum. Gelecek Küresel Güney’e aittir" ifadelerini kullandı.


