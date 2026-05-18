ABD ve Çin'den yeni ekonomi mutabakatı: Her yıl en az 17 milyar dolarlık ürün ithalatı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mutabakatlara ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bir ABD Başkanı'nın 2017'den bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret sırasında, Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile çeşitli konularda mutabakata vardığı bildirildi.

Hükümetler arası platform sağlanacak

Anlaşmaya varılan konulara ilişkin bilgi verilen açıklamada, iki liderin ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla ABD-Çin Ticaret ve Yatırım Kurullarının oluşturulmasına karar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Ticaret Kurulunun ABD ile Çin hükümetlerinin, hassas nitelik taşımayan mallara ilişkin ikili ticareti yönetmelerine olanak tanıyacağı, Yatırım Kurulunun ise yatırımlarla ilgili hususların ele alınması için hükümetler arası bir platform sağlayacağı kaydedildi.





Taahhütler hakkında bilgi verildi

Trump’ın yüksek ücretli Amerikan istihdamını teşvik edecek ve ABD malları için yeni pazarlar açacak kapsamlı bir taahhüt paketine ilişkin müzakereleri tamamladığına işaret edilen açıklamada, söz konusu taahhütler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Çin’in nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere ilişkin tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD’nin endişelerini gidereceği, ayrıca nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanları ile teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişelerini ele alacağı ifade edildi.

Çin'in, Çinli havayolu şirketleri adına, Amerikan yapımı 200 adet Boeing uçağının alımını onayladığı kaydedilen açıklamada, bunun ABD imalat sektöründe yüksek ücretli ve yüksek nitelikli istihdam yaratacağı vurgulandı.





Kümes hayvan ithalatı yeniden başladı

Açıklamada, Çin’in Ekim 2025’te verdiği soya fasulyesi alım taahhütlerine ek olarak, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında ABD tarım ürünlerinden yılda en az 17 milyar dolarlık alım yapacağı bildirildi.

Çin'in ABD sığır eti ürünlerinin pazara erişimini yeniden sağladığına değinilen açıklamada, ülkenin kuş gribinden ari olduğu tespit edilen ABD eyaletlerinden kümes hayvanı ithalatına da yeniden başladığı kaydedildi.







