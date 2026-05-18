Kremlin: Çin ziyaretinden çok ciddi beklentilerimiz var

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretinden büyük beklentileri olduğunu ve iki tarafın bu ziyareti "ayrıcalıklı ortaklıklarını" geliştirmek için kullanacağını kaydederek "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin’i ziyaret etmesinden yaklaşık bir hafta sonra, yarın Çarşamba günü ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Peskov, Putin’e Çin ziyaretinde eşlik edecek heyette başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticilerinin yer alacağını söyledi.