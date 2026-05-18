Kremlin: Çin ziyaretinden çok ciddi beklentilerimiz var

13:5718/05/2026, Pazartesi
IHA
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretinden büyük beklentileri olduğunu ve iki tarafın bu ziyareti "ayrıcalıklı ortaklıklarını" geliştirmek için kullanacağını kaydederek "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin’i ziyaret etmesinden yaklaşık bir hafta sonra, yarın Çarşamba günü ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün düzenlediği basın toplantısında, Putin’in Çin ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus liderin, Çin ziyaretinden büyük beklentileri olduğunu ve iki tarafın bu ziyareti "ayrıcalıklı ortaklıklarını" geliştirmek için kullanacağını kaydeden Peskov,
"Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var. Biz ve Çinli dostlarımız bunu özellikle ayrıcalıklı ve stratejik bir ortaklık olarak nitelendiriyoruz"
dedi.

Peskov, Putin’e Çin ziyaretinde eşlik edecek heyette başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticilerinin yer alacağını söyledi.

Rusya’nın Arktik gaz yataklarından Moğolistan üzerinden Çin’e yılda ek 50 milyar metreküp gaz taşıyabililecek Sibirya Gücü 2 gaz boru hattı planının görüşülüp görüşülmeyeceği sorulan Peskov,
"İkili ilişkilerimizin ekonomik gündeminde yer alan tüm konular doğal olarak ele alınacaktır"
yanıtını verdi.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
