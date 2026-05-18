19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde “Bankalar açık mı, kapalı mı?”, “EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi?”, “Borsa İstanbul’da işlem olacak mı?” soruları milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. Resmi tatil kapsamında banka şubelerinin çalışma düzeni, dijital bankacılık hizmetlerinin durumu ve Borsa İstanbul’un seans takvimi netleşti.
19 Mayıs’ta bankalar açık mı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar 19 Mayıs Salı günü hizmet vermeyecek. Bankacılık işlemleri için şubeye gitmeyi planlayan vatandaşlar, işlemlerini resmi tatil sonrası gerçekleştirebilecek.
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs nedeniyle kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da mesai uygulanmayacak. Bankalar, 20 Mayıs Çarşamba günü normal çalışma düzenine geri dönecek.
Borsa İstanbul’da işlem yapılacak mı?
19 Mayıs resmi tatili kapsamında Borsa İstanbul da kapalı olacak. Resmi tatil takvimine göre Salı günü seans düzenlenmeyecek ve piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.
Resmi tatil nedeniyle dijital işlemler sürebilir
Şubeler kapalı olsa da mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinin devam etmesi bekleniyor. Ancak EFT gibi bazı işlemlerin resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.