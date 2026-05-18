Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
19 Mayıs’ta bankada işi olanlar dikkat: Çalışma düzeni netleşti

19 Mayıs’ta bankada işi olanlar dikkat: Çalışma düzeni netleşti

20:0418/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde “Bankalar açık mı, kapalı mı?”, “EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi?”, “Borsa İstanbul’da işlem olacak mı?” soruları milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. Resmi tatil kapsamında banka şubelerinin çalışma düzeni, dijital bankacılık hizmetlerinin durumu ve Borsa İstanbul’un seans takvimi netleşti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle banka çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Resmi tatil kapsamında bankaların yanı sıra Borsa İstanbul’da da işlem yapılmayacak.

19 Mayıs’ta bankalar açık mı?


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar 19 Mayıs Salı günü hizmet vermeyecek. Bankacılık işlemleri için şubeye gitmeyi planlayan vatandaşlar, işlemlerini resmi tatil sonrası gerçekleştirebilecek.


Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs nedeniyle kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da mesai uygulanmayacak. Bankalar, 20 Mayıs Çarşamba günü normal çalışma düzenine geri dönecek.

Borsa İstanbul’da işlem yapılacak mı?


19 Mayıs resmi tatili kapsamında Borsa İstanbul da kapalı olacak. Resmi tatil takvimine göre Salı günü seans düzenlenmeyecek ve piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.


Öne çıkanlar şöyle:


Bankalar 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak.

Şubelerde bankacılık işlemleri yapılamayacak.

Borsa İstanbul’da seans düzenlenmeyecek.

Normal mesai düzeni 20 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Resmi tatil nedeniyle dijital işlemler sürebilir


Şubeler kapalı olsa da mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinin devam etmesi bekleniyor. Ancak EFT gibi bazı işlemlerin resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

#19 mayıs
#bankalar
#banka çalışma saatleri
#resmi tatil
#eft
#havale
#dijital bankacılık
#borsa i̇stanbul
#banka tatili
#resmi tatil günleri
#bankacılık hizmetleri
#19 Mayıs’ta bankalar açık mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs Salı günü sağlık ocağı, eczaneler, kargolar, bankalar açık olacak mı?