Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'de İran'a saldırı hazırlığı: Netanyahu’dan peş peşe savaş toplantıları

İsrail'de İran'a saldırı hazırlığı: Netanyahu’dan peş peşe savaş toplantıları

19:0618/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Netanyahu İran gündemiyle kritik güvenlik zirvesi düzenledi.
Netanyahu İran gündemiyle kritik güvenlik zirvesi düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran gündemiyle son 24 saatte ikinci kez güvenlik zirvesi topluyor. İsrail basınına göre toplantı, İran’ın Pakistan arabuluculuğunda ABD’ye sunduğu 14 maddelik yeni teklifin ardından gerçekleştirilecek. Dün Donald Trump ile görüşen Netanyahu’nun savaş kabinesiyle art arda yaptığı toplantılar, Tel Aviv yönetiminin bölgede yeni bir askeri gerilim için hazırlık yaptığı yorumlarını güçlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son 24 saatte ikinci kez İran gündemiyle güvenlik istişare toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

The Times of Israel gazetesi, Netanyahu ve bazı üst düzey bakanlarının bu akşam İran'a ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bir araya geleceğini aktardı.

Haberde, güvenlik istişaresi toplantısının İran'ın Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletmesinin ardından geldiğine işaret edildi.

Trump'la görüşme sonrası kabineyle toplantı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ı ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.



#Binyamin Netanyahu
#İran
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dev bankadan ons altın için dikkat çeken yeni tahmin