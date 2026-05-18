İsrail'de İran'a saldırı hazırlığı: Netanyahu’dan peş peşe savaş toplantıları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran gündemiyle son 24 saatte ikinci kez güvenlik zirvesi topluyor. İsrail basınına göre toplantı, İran’ın Pakistan arabuluculuğunda ABD’ye sunduğu 14 maddelik yeni teklifin ardından gerçekleştirilecek. Dün Donald Trump ile görüşen Netanyahu’nun savaş kabinesiyle art arda yaptığı toplantılar, Tel Aviv yönetiminin bölgede yeni bir askeri gerilim için hazırlık yaptığı yorumlarını güçlendirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son 24 saatte ikinci kez İran gündemiyle güvenlik istişare toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.
The Times of Israel gazetesi, Netanyahu ve bazı üst düzey bakanlarının bu akşam İran'a ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bir araya geleceğini aktardı.
Haberde, güvenlik istişaresi toplantısının İran'ın Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletmesinin ardından geldiğine işaret edildi.
Trump'la görüşme sonrası kabineyle toplantı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ı ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.
ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.