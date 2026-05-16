İsrail'in beyni ölüyor: Ülkeyi terk ediyorlar

Terör devleti İsrail'in soykırımcı başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zulmü, kendi ülkesinin gençleri için de dayanılamaz hale geldi.





Verilen incelendiğinde ülkenin son yıllarda giderek hızla beyin göçü vermeye başladığı görülüyor.





Netanyahu'nun yönettiği ülkede yaşamak istemeyen eğitimli gençler İsrail'den kaçıyor.





İsrail medyasında, Netanyahu'nun iktidarda kalmaya devam etmesi halinde beyin göçünün İsrail için "beyin ölümüne" yol açacağı analizleri yapılıyor.





EĞİTİMLİ İSRAİLLİ GENÇLER KAÇIYOR





İsrail'in resmi verilerine göre, 2010'dan bu yana eğitimli nüfusun ülkeden ayrılma eğilimi giderek artıyor.





Üstelik beyin göçü 2023 sonrasında daha da hızlanmış durumda.





Verilen mevcut olduğu son yıl olan 2023 yılında İsrail'den göç edenlerin 3'te 1'i lisans, 4'te 1'i ise yüksek lisans, yüzde 3,7'si ise doktora derecesine sahip.





7 EKİM SONRASI KAÇIŞ HIZLANDI





Haaretz'de yayınlanan incelemede aktarıldığına göre; İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasından sonraki yıl olan 2024'te ise matematik alanında doktora yapmış İsraillilerin 4'te 1'i, bilgisayar bilimleri mezunlarının %21,7'si ve kimya, elektrik mühendisliği ve biyoloji alanlarında lisans derecesine sahip olanların yaklaşık %14'ü artık yurt dışında yaşamaktaydı.





Tel Aviv Üniversitesi'nde çıkan bir inceleme ise 2023 ve 2024 yıllarında İsrail'in 509 doktor, 2 bin 376 mühendis ve toplam 14 bin 392 lisans mezununu beyin göçü sonucu kaybettiğini ortaya koydu.





"BEYİN ÖLÜMÜNE DÖNÜŞECEK"





Haaretz'de "Beyin göçü İsrail'i beyin ölümü noktasına getirebilir mi?" başlıklı analiz yazısında bu rakamlarla ilgili "Son 15 yıldır sayıların nüfus artışından daha hızlı yükselmesi göz önüne alındığında, ciddi bir beyin göçü vakasına, belki de sonunda beyin ölümüne işaret ediyor gibi görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.





NETANYAHU KALIRSA HIZLANACAK





İsrail'de beyin göçünün uzun vadeli devam edeceği öngörülüyor.





Beyin göçünün devam etmesinin birincil nedeni olarak ise Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonunun iktidarda kalmaya devam etmesi olduğunun altı çiziliyor.





Değerlendirmelerde ayrıca İsrail'de eğitim sisteminin yetersizliği de geniş yer tutuyor.



