Ergin Ataman'dan İsrailli başkana: Çeneni kapa!

12:5916/05/2026, Cumartesi
Ergin Ataman basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'ın kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off'ları çeyrek final ilk maçında, Mykonos galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ataman, Yannay'ın saygısız biri olduğunu ve işiyle ilgilenmesi gerektiğini belirtti.


Ataman, Yannay'ı tanımadığını söyleyerek "Ona şunu söylemek istiyorum: Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague’deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok" şeklinde konuştu.

Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay

Kendi kariyerinde üç Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ataman, "Saygılı olmak gerekiyor, git kendi oyuncuların hakkında konuş. Gelecek sezon için senin bütçen 75 milyon olacakmış, öyle duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş" ifadelerini kullandı.


Ergin Ataman, takımının Avrupa Ligi'nde Valencia ile oynadığı play-off serisindeki 5. maçının devre arasında oyuncusu TJ Shorts'u "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz" şeklinde eleştirmişti.


Hapoel başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ın bu sözlerini ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından paylaşarak "Saygısız ve küstahça… Bu arada koç Ataman, duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar" demişti.





