'Mavi Vatan' hamlesi İsrail'i de panikletti: Erdoğan Ortadoğu'da eldivenlerini çıkarıyor

11:39 16/05/2026, Cumartesi
Türkiye’nin deniz yetki alanları ve “Mavi Vatan” vurgusu Yunanistan ve İsrail'in gündeminde.
Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını iç hukukta güçlendirecek “Deniz Yetki Alanları Kanunu” hazırlığında son aşamaya gelmesi, bölgede dikkatleri Ankara’ya çevirdi. MSB’nin çalışmalarda kritik eşiğin aşıldığını açıklaması Atina ve Tel Aviv’de yakından izlenirken, gelişme Yunanistan’da “revizyonizm” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail basını ise adımın bölgedeki enerji dengelerini etkileyebileceğini yazdı.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını iç hukukta perçinleyecek ve yasal boşlukları tamamen ortadan kaldıracak
"Deniz Yetki Alanları Kanunu"
için düğmeye basması, Ege ve Doğu Akdeniz'de tek taraflı planlar yapan Atina-Tel Aviv hattını panikletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarının, yasa taslağına askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde tüm katkıların sağlandığını ve nihai çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


MSB: Ülkemizin menfaatleri için her zaman kararlıyız


MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "mavi vatan"daki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı, komşunun medyasını ve siyasetçilerini ayağa kaldırdı.


Yunan siyasetinde hazımsızlık


Türkiye sınırında konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, sınırların "müzakere edilemez" olduğunu öne sürerek algı operasyonuna girişti.


Türkiye karşıtlığıyla prim yapmaya çalışan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Ankara'yı yine "revizyonist hedefler" seçmekle suçladı.


Ege adalarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesindeki haklarının tartışmaya kapalı olduğunu savunan Dendias, bölgedeki Türk egemenliğini yok saymaya kalkan ezber açıklamalarını yineledi.


Yunan medyası manşetlere başladı


Ankara'nın bu hamlesi sadece Atina'da değil, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta da geniş yankı uyandırdı.


Yunanistan'ın önde gelen yayın organları Kathimerini, Proto Thema ve Pentapostagma gelişmeyi manşetten görürken, İsrail merkezli Maariv gazetesi dikkat çeken bir analize imza attı.


Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye dev avantaj


Yunan medyasında yer alan analizlerde, bu kanunun yasallaşması halinde Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı tüm sularda balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz parkları kurulması gibi kritik alanlarda devasa avantajlar elde edeceği itiraf edildi.


Enerji kaynakları bakımından zengin olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin tezlerini tamamen çökertecek olan yasa, Kıbrıs adası ve çevresinde de Türkiye'nin elini çok güçlü bir hukuki zemine oturtacak.



İsrail basını: Türkiye olmadan karar alınamaz mesajı


Maariv, Türkiye'nin bu yasal adımla Ege ve Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ittifaklarını boşa çıkaracağını yazdı. Bölgedeki enerji denklemine dikkat çeken gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik kararla dünyaya, "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan hiçbir iş yapılamaz, karar alınamaz" mesajını çok net bir şekilde verdiğini aktardı.

