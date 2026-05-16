'Mavi Vatan' hamlesi İsrail'i de panikletti: Erdoğan Ortadoğu'da eldivenlerini çıkarıyor

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını iç hukukta güçlendirecek “Deniz Yetki Alanları Kanunu” hazırlığında son aşamaya gelmesi, bölgede dikkatleri Ankara’ya çevirdi. MSB’nin çalışmalarda kritik eşiğin aşıldığını açıklaması Atina ve Tel Aviv’de yakından izlenirken, gelişme Yunanistan’da “revizyonizm” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail basını ise adımın bölgedeki enerji dengelerini etkileyebileceğini yazdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarının, yasa taslağına askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde tüm katkıların sağlandığını ve nihai çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
MSB: Ülkemizin menfaatleri için her zaman kararlıyız
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "mavi vatan"daki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı, komşunun medyasını ve siyasetçilerini ayağa kaldırdı.
Yunan siyasetinde hazımsızlık
Türkiye sınırında konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, sınırların "müzakere edilemez" olduğunu öne sürerek algı operasyonuna girişti.
Türkiye karşıtlığıyla prim yapmaya çalışan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Ankara'yı yine "revizyonist hedefler" seçmekle suçladı.
Ege adalarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesindeki haklarının tartışmaya kapalı olduğunu savunan Dendias, bölgedeki Türk egemenliğini yok saymaya kalkan ezber açıklamalarını yineledi.
Yunan medyası manşetlere başladı
Ankara'nın bu hamlesi sadece Atina'da değil, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta da geniş yankı uyandırdı.
Yunanistan'ın önde gelen yayın organları Kathimerini, Proto Thema ve Pentapostagma gelişmeyi manşetten görürken, İsrail merkezli Maariv gazetesi dikkat çeken bir analize imza attı.
Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye dev avantaj
Yunan medyasında yer alan analizlerde, bu kanunun yasallaşması halinde Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı tüm sularda balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz parkları kurulması gibi kritik alanlarda devasa avantajlar elde edeceği itiraf edildi.
Enerji kaynakları bakımından zengin olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin tezlerini tamamen çökertecek olan yasa, Kıbrıs adası ve çevresinde de Türkiye'nin elini çok güçlü bir hukuki zemine oturtacak.
İsrail basını: Türkiye olmadan karar alınamaz mesajı
Maariv, Türkiye'nin bu yasal adımla Ege ve Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ittifaklarını boşa çıkaracağını yazdı. Bölgedeki enerji denklemine dikkat çeken gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik kararla dünyaya, "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan hiçbir iş yapılamaz, karar alınamaz" mesajını çok net bir şekilde verdiğini aktardı.