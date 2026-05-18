Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 'yasa dışı adımlar' atacağını söyleyip Avrupa Birliği ve ABD'ye 'karşı koyma' çağrısı yaptı. Mavi Vatan doktrinini hedef alan Rum lider, yalnızca Kıbrıs ve Yunanistan’ın değil, bölgede çıkarları bulunan ABD ile bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de etkilediğini savundu.
Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Kanun Teklifi’yle, Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye’nin iznine tabi olacak.
Söz konusu gelişme daha kanunlaşmadan Yunan ve Rum tarafını bir hayli paniğe sürükledi.
Rum lider Avrupa ve ABD'ye el açtı
Türkiye'ye müdahale istedi: Ortak şekilde karşı konulmalı
Açıklamaların, Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları ve deniz yetki alanları üzerinden süren gerilimlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.