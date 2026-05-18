Rum lider Avrupa ve ABD'ye el açtı: Türkiye'ye müdahale istedi

21:4918/05/2026, Pazartesi
GKRY lideri, 'Mavi Vatan’a özel statü' üstünden ABD ve AB'ye çağrı yaptı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 'yasa dışı adımlar' atacağını söyleyip Avrupa Birliği ve ABD'ye 'karşı koyma' çağrısı yaptı. Mavi Vatan doktrinini hedef alan Rum lider, yalnızca Kıbrıs ve Yunanistan’ın değil, bölgede çıkarları bulunan ABD ile bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de etkilediğini savundu.

Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Kanun Teklifi’yle, Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye’nin iznine tabi olacak.

Söz konusu gelişme daha kanunlaşmadan Yunan ve Rum tarafını bir hayli paniğe sürükledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “yasa dışı adımlar” atması halinde Avrupa’nın ortak tepki vermesi gerektiğini söyledi.
Hristodulidis, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrininin yalnızca Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil, bölgede çıkarları bulunan ABD ile bazı Avrupa Birliği ülkelerini de etkilediğini savundu.

GKRY lideri açıklamasında,
“Umarım Türkiye yasa dışı eylemlerde bulunmaz; ancak böyle bir durum yaşanırsa Avrupa buna ortak şekilde karşı koymalı”
ifadelerini kullandı.

Açıklamaların, Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları ve deniz yetki alanları üzerinden süren gerilimlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

