Mavi Vatan’a özel statü

Nur Banu Aras
04:0017/05/2026, Pazar
Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Kanun Teklifi’yle, Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye’nin iznine tabi olacak.

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Kanun Teklifi 14 maddeden oluşacak. Çalışma Kurban Bayramı’ndan sonra yasa teklifi olarak Meclis'e gönderilecek. Kanun taslağı, Türkiye'ye Türk münhasır ekonomik bölgesini teşkil eden alanlarda deniz yatağı, toprak altı ve su kütlesindeki canlı ve cansız kaynaklar, madenler, hidrokarbonlar ile akıntı, gelgit, rüzgar ve güneş gibi enerji kaynaklarının yönetiminde Türkiye'ye mahsus egemen haklar tanıyor. Taslakla özel statülü deniz alanları belirlenecek. Böylece münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen alanlardaki ekonomik ve çevresel haklar korunacak. Ege'de Yunanistan ile sınırlandırma müzakeresine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Söz konusu kanun taslağı ile birlikte Türk kıta sahanlığında ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgede icra edilecek her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetin münhasıran Türkiye'nin iznine tabi olduğu, uluslararası hukuka uygun biçimde kayıt altına alınacak.



