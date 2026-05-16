MSB'den asılsız 'seferberlik çağrısı' iddialarına yanıt

19:0416/05/2026, Cumartesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiğine dair iddialara yanıt verdi. Bakanlık, cep telefonlarına gelen SMS'lerin, eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilecek olan rutin 'Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları' kapsamında görevlendirilen yedek personele yönelik olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medyada yer alan "vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği" yönünde paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."



